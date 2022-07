'Eterna' Shelly-Ann Fraser-Pryce voa para novo ouro em 'limpeza' jamaicana nos 100 metros

Há atletas que parecem eternas e Shelly-Ann Fraser-Pryce certamente entra nesse lote. Aos 35 anos, a jamaicana conquistou esta madrugada, em Eugene, nos Estados Unidos, a sua 12.ª medalha em Mundiais, ao sagrar-se campeã dos 100 metros, com 10,67 segundos. Foi o décimo ouro da veterana velocista, o quinto no hectómetro, prova na qual já tinha vencido em 2009, 2013, 2015 e 2019.Mas houve mais para a Jamaica celebrar. Um dia depois da 'limpeza' norte-americana nos 100 metros masculinos, as jamaicanas devolveram na mesma moeda e também ocuparam as três posições do pódio, com Shericka Jackson a ser segunda, com 10,73 que são um novo recorde pessoal, e a campeã olímpica em título Elaine Thompson-Herah terceira, com 10,81. Em quarto ficou a britânica Dina Asher-Smith, que igualou o recorde britânico com os 10,83 segundos.A prova dos 100 metros feminina, que fechou o dia, acabou por ser a exceção num dia bastante produtivo para os da casa, que levaram na sessão da tarde 7 em 12 medalhas possíveis.No lançamento do peso conseguiram 'limpar' os três lugares do pódio, com Ryan Crouser a confirmar o seu favoritismo por uma unha negra (22.94 metros), à frente de Joe Kovacs (22.89) e Josh Awotunde (22.29).No salto com vara, a campeã olímpica Katie Nageotte juntou agora o título mundial, com 4.85 metros. A segunda colocada, a também norte-americana Sandi Morris, conseguiu superar a mesma altura, mas acabou por ficar em segundo por ter falhado a sua primeira tentativa. A fechar o pódio ficou Nina Kennedy, aos 4.80 metros.Na outra final do dia, os 110 metros barreiras, houve também bis norte-americano, mas neste caso algum drama à mistura. O jamaicano Hansle Parchment, campeão olímpico em título, lesionou-se na ativação prévia e não recuperou. Na primeira tentativa de saída, o norte-americano Devon Allen, o terceiro mais rápido da história e estrela em ascensão, foi punido com uma falsa partida. Dois ficaram pelo caminho e a festa acabou por sobrar para o outro grande candidato. Grant Holloway, o recordista mundial dos 60 metros em pista coberta, venceu com 13,03 segundos, à frente do compatriota Trey Cunningham (13,08 ). Fechou o pódio o espanhol Asier Martínez, com 13,17.