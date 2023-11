Etson Barros: «Esta era a minha ambição, conquistar o meu primeiro título»

Conseguido o primeiro título nacional absoluto, Etson Barros era o rosto da satisfação no final da prova masculina principal do programa da 100.ª edição do campeonato nacional, na Amora, concelho do Seixal. O atleta do Benfica, que também sagrou campeão de sub-23, chegou em terceiro na prova disputada na Quinta Maria Pires, em Amora, em 26.56 minutos, depois dos quenianos Edward Zakayo (Benfica) e Vincent Rono (Sporting).

"Esta era a minha ambição, conquistar o meu primeiro título, e graças a Deus que na última volta arranjei sempre um bocadinho de força e brilhei. Agora é continuar a trabalhar para estar em palcos mais altos e, quem sabe, a competir com os melhores atletas a nível europeu e mundial", exultou o olhanense, de 22 anos, após cruzar a meta.

Barros, que no ano passado perdeu devido a "uma pequena desatenção na chagada à meta" para o colega de equipa Samuel Barata, que esteve ausente este ano para preparar a participação na maratona de Valência, assumiu, no entanto, que o foco estava no título coletivo. "O coletivo era o mais importante, depois é que havia o individual, que é sempre uma ambição para mim correr bem a nível individual. Estou muito contente e orgulhoso", assumiu.