Etson Barros sagra-se campeão nacional de corta-mato longo em sub-23 e absolutos

Etson Barros (Benfica) conquistou este domingo os títulos de campeão português de corta-mato longo em absolutos e sub-23, ao concluir a 100.ª edição dos campeonatos nacionais em 26.56 minutos.

O olhanense, de 22 anos, foi o primeiro português a cruzar a meta nos 10 quilómetros da prova disputada Quinta Maria Pires, em Amora, depois dos quenianos Edward Zakayo (Benfica) e Vincent Rono (Sporting), primeiro e segundo classificados, com os registos de 26.30 e 26.47, respetivamente.

Etson Barros, segundo em 2022, sucedeu no historial ao companheiro de equipa Samuel Barata, vencedor das últimas duas edições e hoje ausente para preparar a participação na Maratona de Valência, em Espanha, ao deixar os também benfiquistas André Pereira e Duarte Gomes a um e cinco segundos, respetivamente.

Rui Pinto (Sporting), campeão em 2015, 2017 e 2021, ficou fora do pódio, ao concluir no sexto lugar, o quarto entre os portugueses, a 37 segundos de Zakayo e a 13 de Etson Barros.

Antes da corrida de absolutos e sub-23, foram disputados os títulos nacionais de sub-20, com as vitórias de Lourenço Rodrigues (Juventude Ilha Verde) e Diana Fernandes (Feirense), e sub-18, com os triunfos de Manuel Santos (Gira Sol) e Lara Costa (Várzea).

As competições individuais na 100.ª edição dos Nacionais de corta-mato longo, disputados na 33.ª edição do Corta-Mato Cidade de Amora, encerram com os oito quilómetros da corrida absoluta feminina, com Mariana Machado (Sporting de Braga) a defender o título conquistado nas últimas duas edições.