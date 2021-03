Europeus de pista coberta: Carlos Nascimento quinto na final dos 60 metros

O português Carlos Nascimento foi este sábado o quinto colocado na prova dos 60 metros dos Campeonatos Europeus de pista coberta de Torun. O velocista nacional, que tinha feito recorde pessoal nas meias-finais (6,62 segundos), ficou perto dessa marca, ao fazer 6,65s na última decisão do dia.





O título europeu foi para o italiano Marcell Jacobs (6,47 - novo máximo do ano), à frente do alemão Kevin Gerkranz (6,60) e do eslovaco Ján Volko (6,61).