Europeus: Olímpia Barbosa termina 60 metros barreiras com "sabor agridoce"

A portuguesa Olímpia Barbosa lamentou este sábado o "sabor agridoce" com a sua eliminação nos 60 metros barreiras dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, em Istambul.

A barreirista do Sporting, de 28 anos, falhou a qualificação para as semifinais, ao terminar a quarta e última série no sexto lugar, em 8,21 segundos, conseguindo o 22.º tempo entre as participantes.

"É um sabor um bocado agridoce, porque foi uma prestação muito boa mas não foi suficiente para passar à próxima fase. Foi a minha segunda melhor marca da época, que já tinha feito, antes dos 8,16, e acho que está a ser uma época superboa", explicou Olímpia Barbosa.

A atleta tem 8,16 como recorde pessoal alcançados já este ano e necessitava de uma marca abaixo dessa para avançar em Istambul'2023 - a última repescada foi a finlandesa Annimari Corte, com 8,14.

"Em 2019 fui a Glasgow, onde fiz 8,40. Hoje foi muito melhor, mas, infelizmente, não foi suficiente. Mas estou contente, porque estou bastante consistente nestes resultados. Sinto que esta época foi bem sucedida", realçou a barreirista, recordando os anteriores Europeus, nos quais terminou no 26.º posto.

Olímpia Barbosa disputou a quarta e última série, já com a "pressão" de bater o seu recorde pessoal para prosseguir em prova.

"É um bocadinho mais complicado, mas todas sabemos o que valemos. Não entramos na pista à espera de um milagre, porque isso não acontece. Temos noção do resultado que estamos a fazer e tentar superar-nos a nós próprias", concluiu.

Isabel Abrantes é a detentora do recorde nacional da prova de 60 metros barreiras, com o tempo de 08,08 segundos, alcançado em 2001, enquanto a melhor classificação lusa na prova em Europeus 'indoor' foi alcançada por Sandra Turpin, em Valência1998.