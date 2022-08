Europeus'2022: Liliana Cá quinta na final do lançamento do disco e Irina Rodrigues 11.ª

A lançadora portuguesa Liliana Cá foi esta terça-feira quinta classificada do lançamento do disco dos Europeus multidesportos de Munique, enquanto Irina Rodrigues terminou no 11.º lugar.Liliana Cá entrou bem no concurso e efetuou logo um lançamento de 63,67 metros, o qual não conseguiu melhorar, ficando assim distante da sua marca de qualificação para a final (65,21), que lhe daria por um centímetro a medalha de bronze.

O título foi para a croata Sandra Perkovic, que, com um lançamento de 67,05 metros, se sagrou pela sexta vez consecutiva campeã europeia, batendo as alemãs Kristin Pudenz, medalha de prata, por oito centímetros (67,87) e Caudine Vita, medalha de bronze, com 65,20.

Irina Rodrigues, que já tinha sido a última a garantir o apuramento para a final, acabou o concurso no 11.º e penúltimo lugar, apenas à frente da grega Chrysoula Anagnostopoulou, com um melhor lançamento de 56,23 metros, bem abaixo do lançamento da fase de qualificação (57,04).

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa tem uma medalha de ouro, através do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista, e uma de prata, de Auriol Dongmo no lançamento do peso.