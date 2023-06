Faith Kipyegon bate recorde do mundo dos 1.500 metros

Prometeu que ia tentar e cumpriu com nota máxima. A queniana Faith Kipyegon bateu esta sexta-feira o recorde mundial dos 1.500 metros, ao tornar-se na primeira mulher da história a correr a distância abaixo da barreira dos 3:50 minutos. Fê-lo na Golden Gala, em Florença, com um registo histórico de 3:49.11 minutos, quase um segundo mais rápido do que o anterior máximo, que estava na posse da etíope Genzebe Dibaba (3:50.07).Bicampeã olímpica e mundial, Faith Kipyegon era até hoje a segunda mais rápida de sempre nesta distância, com os 3:50.37 que tinha feito no Mónaco no ano passado. Agora consegue mesmo passar a ser a mais rápida de sempre, com uma marca que promete ficar muito tempo para a história. No seu currículo, a queniana tem também a segunda melhor marca de sempre nos 1.000 metros (2:29.15).Desta Golden Gala, na qual a portuguesa Liliana Cá foi 4.ª no lançamento do disco , fica ainda a marca do espanhol Mo Katir nos 5.000 metros (12:52.09, a melhor do ano na distância), numa prova na qual Yomif Kejelcha foi segundo (12:52.12) e Luis Grijalva bateu o recorde da Guatemala com 12:52.97 que lhe valeram o terceiro posto. Grande favorito à partida, Joshua Cheptegei foi apenas quarto, com 12:53.81. Nota final para Fred Kerley, que venceu novamente os 100 metros (9.94) em luta com o queniano Ferdinand Omanyala (10.05) e Trayvon Bromell (10.09), e Femke Bol, que dominou nos 400 metros barreiras, com 52.43 segundos.