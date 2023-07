Faith Kipyegon pulveriza recorde do mundo da milha

E vão três recordes do mundo no espaço de seis semanas... Depois de ter fixado as melhores marcas dos 1.500 e 5.000 metros no mês de junho, a queniana Faith Kipyegon voltou a fazer das suas e esta sexta-feira, no Meeting do Mónaco da Liga Diamante, juntou mais um recorde mundial à sua lista, ao pulverizar o registo da milha, que agora fica fixada nos 4:07.64 segundos.

A atleta de 29 anos, que tinha corrido 3:49.11 minutos nos 1.500 a 2 de junho e 14:05.20 minutos nos 5.000 metros sete dias depois, conseguiu melhorar quase cinco segundos o anterior máximo mundial, que pertencia à holandesa de origem etíope Sifan Hassan (4:12.33, conseguidos em 2019, também neste mesmo Meeting), e mostrou estar numa nível de forma elevadíssimo.





Com os Mundiais de Budapeste a aproximarem-se, difícil será apontar outra favorita do que a queniana...