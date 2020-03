Federação de atletismo não vai cancelar provas mas deixa várias recomendações

A Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) anunciou esta quarta-feira a decisão de manter o seu calendário conforme planeado, não avançando com o cancelamento de qualquer prova devido ao surto do coronavírus. De acordo com o comunicado emitido, a FPA assume que a sua decisão surge "na sequência das orientações da Organização Mundial de Saúde e (...) seguindo as recomendações da World Athletics e da Comissão Médica da European Athletics", sendo que na mesma pesou o facto de todas as provas marcadas para os próximos tempos serem de âmbito nacional.Na mesma nota, o organismo emitiu também uma série de recomendações, as quais devem ser seguidas por parte de todos os que tomem parte dos eventos organizados sob a sua égide nos próximos tempos."- Deslocação individual para o local da competição;- Medir a temperatura corporal antes de iniciar a deslocação para a competição;- Em caso de doença, de contacto com um caso confirmado de COVID-19 ou de permanência numa área com transmissão comunitária ativa, nos últimos 14 dias, é aconselhada a não comparência no local do evento;- Reportar possíveis casos de contacto ao responsável técnico ou médico da equipa;- Lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou Soluções Antisséticas de Base Alcoólica;- Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e a boca quando espirrar ou tossir (com um lenço de papel ou com o cotovelo, nunca com as mãos; deitar sempre o lenço de papel para o lixo);- Evitar o contacto próximo com pessoas com infeção respiratória."