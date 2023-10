Federação Portuguesa de Atletismo destaca recorde de federados

A Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) divulgou os números de federados da temporada de 2022/2023, destacando tanto o recorde de atletas inscritos, como de clubes."Atingiu-se um recorde histórico, com um total de 21 785 atletas filiados, mais 1472 que em 2022, ano em que pela primeira vez se passaram os 20 mil filiados (20403)", refere a FPA, enaltecendo o crescimento de 7,21 por cento, referindo ainda que "desde 2016 (ano dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro), o número de filiados cresceu 50,43% (de 14542 filiados para 21875)". É também revelado que "nestes números, 49,44 % dos filiados pertencem aos escalões de formação, 14,44% pertencem aos atletas seniores (incluindo os sub-23), com os veteranos a somarem 36,12%.". A Federação faz ainda um raio x às associações distritais."Para estes números finais muito contribuíram dez Associações Regionais que também atingiram os seus recordes de filiados. Nomeadamente as associações do Porto, a que conheceu maior número de filiados, que subiu aos 3036 registos (o anterior máximo era de 2731, de 2022); de Lisboa, com 3008 (2927, de 2022); da Madeira, com 1952 (1948, de 2022); Coimbra, com 1568 (1488, de 2022); Leiria, com 1560 (1437, de 2009); Algarve, com 1228 (1191, de 2022); Setúbal, 1152 (1102, de 2022); Santarém, 1022 (924, de 2009); Viana do Castelo, com 637 (631, em 2020); e Évora, com 520 (438, de 2022)".Também os clubes são mais em relação à temporada anterior. "Registou-se um recorde, com 670 clubes filiados, destacando-se os recordes de Coimbra, com 50 clubes (o anterior máximo era de 47, em 2021), de Évora, com 16 (igualando o recorde de 2019), Madeira, com 55 (igualando os anos de 2020 e 2022) e Viana do Castelo, com 27 (o anterior máximo era de 24, nos anos de 2020 e 2022)".