Fernando Gomes felicita 'trio de ouro' dos Europeus: «O vosso êxito enche-nos de orgulho»

As mensagens de felicitações a Auriol Dongmo, Patrícia Mamona e Pedro Pablo Pichardo pelas medalhas de ouro obtidas no Europeu de Atletismo em Pista Coberta, multiplicam-se. Fernando Gomes, presidente da FPF, parabenizou os atletas e sublinhou o "esforço, dedicação, garra e talento" que os três portugueses demonstraram.





"Gostaria de felicitar calorosamente os atletas Auriol Dongmo, Pedro Pichardo e Patricia Mamona pela conquista, respectivamente, das medalhas de ouro nos concursos de lançamento do peso e triplo salto, feminino e masculino, nos Campeonatos da Europa de Atletismo em pista coberta.O esforço, dedicação, garra e talento que demonstraram acabaram por vos prestigiar individualmente assim como a todo o País que seguiu as vossas prestações com grande emoção e alegria.Gostaria de estender as minhas felicitações, na pessoa do Presidente da Federação de Atletismo, Jorge Vieira, a todos os que contribuíram diretamente para uma jornada de enorme sucesso nesta edição dos europeus da modalidade, assim como a todos os membros da comitiva que também prestigiaram o País com as suas prestações.Sabemos que o sucesso se conquista dia a dia e sabemos a dificuldade que representa competir contra os melhores da Europa. O vosso êxito enche-nos de orgulho!""