Ferro Rodrigues felicita os três medalhados de ouro portugueses nos Europeus

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, felicitou este domingo Auriol Dongmo, Patrícia Mamona e Pedro Pablo Pichardo pelas medalhas de ouro obtidas no Europeu de Atletismo em Pista Coberta, que decorreram em Torun, na Polónia.

"Em meu nome e em nome da Assembleia da República, quero manifestar o contentamento pelos êxitos da participação portuguesa no Campeonato Europeu de Atletismo em Pista Coberta, que decorre em Torun, na Polónia, e, em especial, felicitar pelas medalhas de ouro obtidas Auriol Dongmo, na prova de lançamento do peso, e Patrícia Mamona e Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto", escreveu Ferro Rodrigues.

O presidente da Assembleia da República felicitou também "a Federação Portuguesa de Atletismo pelo esforço que, nas últimas décadas, tem vindo a ser feito, em especial na alta competição".

Patrícia Mamona conseguiu a meio da tarde a terceira medalha de ouro para Portugal, ganhando a final do triplo salto feminino com a marca de 14,53 metros.

Mamona, de 32 anos, conseguiu a sua quarta medalha em grandes campeonatos, sempre no triplo salto: em 2016 foi campeã da Europa absoluta, depois de ter sido 'prata' em 2012, e em 2017 foi vice-campeã em pista coberta.

De manhã, com um salto de 17,30 metros, Pablo Pichardo conseguiu igual feito para Portugal na prova masculina do triplo salto.

A seleção portuguesa concluiu a sua participação nos "Europeus" com três medalhas de outro depois de no sábado Auriol Dongmo ter vencido a competição feminina do lançamento do peso com a marca de 19,34 metros.