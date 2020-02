Fez-se história no salto com vara: Duplantis bate recorde do Mundo aos 20 anos

O sueco Armand Duplantis entrou este sábado para a história do atletismo, ao fixar o novo recorde do Mundo do salto com vara durante o Meeting de Torun, na Polónia. Detentor de um registo pessoal de 6.05 metros (conseguido ao ar livre), o jovem nórdico de 20 anos elevou a fasquia aos 6.17 metros, superando em um centímetro o registo do francês Renaud Lavillenie, fixado em 2014.





Ikväll är man stolt svensk!!!



Armand Duplantis sätter nytt världsrekord med 6.17!! pic.twitter.com/vZKbIvfg8K — Simon Norberg (@__SimonSays__) February 8, 2020

Nome mais promissor da especialidade, Duplantis já tinha tentado há quatro dias este feito em Dusseldorf, tendo na altura falhado a sua tentativa por causa de um ligeiro toque com o braço. Agora, à segunda, não houve falha e o jovem confirmou o seu potencial e lançou uma séria candidatura ao ouro olímpico.