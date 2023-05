Gabriel Boza reforça atletismo do Benfica

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por SLBenfica Atletismo (@slbenfica_athletics)

O Benfica anunciou a contratação do brasileiro Gabriel Boza para a equipa de atletismo do clube."O saltador de 20 anos, que tem um recorde pessoal de 8.04m, conquistou a medalha de bronze no Mundial de Juniores (2022), e as medalhas de prata (2022) e de bronze (2021) no Campeonato Sul-Americano Sub-23", elencam as águias na apresentação do jovem atleta.