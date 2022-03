Governo felicita Auriol Dongmo e Pedro Pichardo

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto felicitou na sexta-feira a lançadora Auriol Dongmo e o saltador Pedro Pablo Pichardo pelas medalhas conquistadas nos Mundiais de atletismo em pista coberta, em Belgrado.

"Brilhantes prestações no campeonato do mundo em pista coberta em Belgrado! Auriol Dogmo de ouro e Pedro Pablo Pichardo de prata revelam a excelência do atletismo português. Grande abraço a toda a seleção nacional e votos de muito sucesso até domingo!", escreveu João Paulo Rebelo, na sua página oficial no Twitter.

Na sexta-feira, Auriol Dongmo tornou-se a quinta portuguesa campeã do mundo 'indoor', ao vencer o concurso do lançamento do peso, com um arremesso de 20,43 metros, depois de Pedro Pichardo ter conquistado a medalha de prata no triplo salto, com 17,46, novo recorde nacional.