Histórico JOMA regressa à I Divisão feminina de clubes de atletismo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O JOMA, um histórico do atletismo português, garantiu este domingo o acesso à I Divisão feminina dos campeonatos nacionais de clubes, que contará com cinco equipas da Madeira nos dois setores, concluída a fase de apuramento.

Em femininos, além do JOMA, também subiram de escalão o Maia e o Marítimo, que se juntam a Juventude Vidalguense, Estreito, Jardim da Serra e Sporting de Braga, na sequência das provas realizadas em Guimarães, Leiria, Lisboa e Faro.

A I Divisão masculina continuará a ser disputada pelo Sporting, Juventude Vidalguense, Estreito, Casa do Benfica de Faro e Sporting de Braga, que recebem a companhia de Jardim da Serra e Clube de Atletismo de Seia.

Belenenses, MAC e Atlético da Póvoa descem ao segundo escalão, juntando-se a ADRAP, Grecas, Clube de Campismo de São João da Madeira, Sobral de Ceira e Associação Cultural e Desportiva Senhora do Desterro.

No setor feminino, o escalão secundário será disputado por Fátima, ADRAP (ambos despromovidos), Oliveira do Douro, Grecas, Eirense, Atlético da Póvoa, Casa do Benfica de Faro, Lavra e Clube de Atletismo Pedro Pessoa.