Homem mais rápido da maratona escolhe Cristiano Ronaldo

Considerado por muitos como o melhor fundista da história, ainda que o próprio atribua esse título a Haile Gebrselassie, Eliud Kipchoge é também um adepto de futebol e, tal como praticamente todos aqueles que seguem o desporto rei, também tem a sua escolha no que à velha questão Cristiano Ronaldo vs. Leo Messi diz respeito. Esta quinta-feira, numa alargada entrevista à 'Marca', o queniano falou desse amor pelo futebol e revelou por qual equipa torce em Espanha.





"Fico com o Barcelona. Mas quanto a Messi ou Cristiano, diria que a coisa está muito equilibrada, mas escolho o português", disse o atleta de 36 anos, que tem em Lewis Hamilton o seu grande ídolo. "Pelo grau de concentração que demonstra quando está a competir", destacou.Apesar dos seus 36 anos, de já ter o recorde mundial da maratona, de ter sido o primeiro homem a correr a distância abaixo das duas horas ou de ser também bicampeão olímpico, Kipchoge não quer parar por aqui. A começar pelas chamadas Six Majors (já ganhou em Londres, Berlim e Chicago; faltando apenas Tóquio, Boston e Nova Iorque). "É muito importante para mim deixar uma marca nas Majors, assim como ter o recorde do Mundo e baixar das duas horas. E, acima de tudo, cimentara a minha trajetória com a dupla vitória nos Jogos Olímpicos".E irá Kipchoge conseguir quebrar a mítica barreira das duas horas numa maratona oficial? "O futuro irá dizê-lo, mas o que tenho a certeza é que, se não for eu, alguém o conseguirá. Só têm de o tentar. Creio que há muita gente rápida neste momento. Um deles é o Kenenisa (Bekele), mas também há que contar com o Geoffrey Kamworor e o Joshua Cheptegei, quando der o salto para a maratona".A finalizar, de olho numa eventual reforma, o queniano assegura que não se vê a parar de correr e reafirma a vontade de chegar à ultramaratona. Já o triatlo... nem por isso - "não sei nadar bem", revela. "Nunca me canso de correr e preparar bem uma maratona. Preciso de cinco meses para ter os quilómetros suficientes nas minhas pernas. Essa é a minha motivação. Não creio que alguma vez me farte de correr", finalizou.