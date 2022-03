IPDJ e Maratona promovem corrida solidária em prol da Ucrânia

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e o Maratona Clube de Portugal (MCP) juntaram-se para organizar no dia 9 de abril, a partir das 15h30, uma corrida solidária, que servirá tanto para celebrar o Dia Mundial da Atividade Física e Dia Internacional do Desporto para o Desenvolvimento e a Paz, mas também para ajudar o povo ucraniano. No programa estão uma caminhada e uma corrida, ambos de 5 quilómetros.As inscrições estão abertas online , são gratuitas e limitadas a 2.000 pessoas. Aos participantes é pedido que vistam uma t-shirt branca no dia do evento (omo forma de simbolizar a Paz) e que tragam uma oferta, em troca de cada dorsal. Os donativos devem traduzir-se em. Os bens alimentares serão recolhidos diretamente pelo Centro de Apoio ao Sem Abrigo (CASA) e o material escolar será entregue à Associação de Ucranianos em Portugal, para posterior distribuição por crianças ucranianas que vão ser integradas nos estabelecimentos de ensino nacionais.Em representação do IPDJ, o presidente Vítor Pataco apela à participação em massa nesta corrida solidária: "As terríveis circunstâncias que vivemos a nível mundial reforçam a necessidade do IPDJ assinalar, com iniciativas concretas, a importância que o desporto assume enquanto ferramenta de diálogo para promover a paz. Em estreita articulação com a organização internacional Peace and Sport e com um conjunto de parceiros nacionais, desenvolve, em diversos pontos do país, nos dias 9 e 10 de abril, a Corrida pela Paz. De forma a envolver o maior número possível de cidadãos, está também disponível nos Centros de Marcha e Corrida e nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Não existe desculpa para não participar, pelo que lançamos o desafio de se juntarem a nós nesta iniciativa solidária".Do lado do MCP, Carlos Moia diz-se lisonjeado por ter recebido o convite recebido para colaborar nesta iniciativa. "O Maratona Clube de Portugal está naturalmente muito chocado com tudo a que estamos a assistir diariamente. Um conflito com uma dimensão inimaginável, até há pouco tempo atrás. Vamos organizar uma corrida solidária, com um propósito muito nobre: reunir pela Paz. Esta iniciativa não competitiva visa essencialmente sensibilizar as pessoas para aquilo que nos é mais importante divulgar: o desporto como um direito, como modo de vida saudável e como um elo de união entre as pessoas."A corrida, recorde-se, não terá fins competitivos e irá realizar-se no Estádio Nacional, no Jamor, num percurso que poderá consultar aqui . A entrega dos donativos e respetivo levantamento de dorsal podem ser feitos na sexta-feira feira, dia 8 de abril, entre as 14H00 e as 18H00 e no dia do evento, a partir das 10H00, no Auditório do Estádio Nacional.