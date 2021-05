Isaac Nader vence 3.000 metros da Superliga de atletismo

Isaac Nader foi este domingo o vencedor dos 3.000 metros da Superliga de atletismo, que está a decorrer em Chorzow, dando a Portugal o máximo de pontos para os Campeonatos da Europa de seleções da modalidade.

A vitória do jovem fundista algarvio foi apenas a segunda de Portugal nesta edição dos campeonatos, seguindo-se à de Liliana Cá no lançamento do disco, ainda na jornada de sábado.

Em contrapartida, os grandes favoritos Auriol Dongmo (peso) e Pedro Pichardo (triplo), ambos campeões europeus em pista coberta, foram surpreendidos e terminaram os respetivos concursos na segunda posição, numa jornada marcada pela chuva, a impedir a realização de boas marcas.

Coletivamente, Portugal esteve um pouco melhor que na véspera, o que não chegou para escapar ao último lugar e descer de divisão, para a Primeira Liga europeia.

Isaac Nader, de 21 anos apenas, venceu hoje os 3.000 metros com a marca de 8.31,26 minutos, numa prova muito lenta que 'resolveu' com uma aceleração forte na última volta, chegando destacado à reta da meta.

Em segundo ficou o francês Yann Schrub, com 8.31,82, e em terceiro o espanhol Adel Mechaal, com 8.32,08.

Nader, que já competira sábado nos 1.500 metros, que terminou em quinto, é treinado por Rui Silva, que foi o melhor atleta português de sempre no meio-fundo curto, tendo sido medalhado olímpico nos 1.500 metros.