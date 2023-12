Isaac Nader venceu São Silvestre de Lisboa: «Até à subida ao Marquês, ia muito fácil»

O atleta Isaac Nader frisou que "é uma sensação boa" vencer a São Silvestre de Lisboa , na qual salientou que esperava mais dificuldades, ao passo que Solange Jesus considerou que terminou o ano "da melhor forma possível".

"É uma sensação boa. Eu esperava uma corrida diferente, pois esperava que o Samuel [Barata] não corresse em regime de treino, mas sim mais rápido, o que dificultaria as coisas de outra maneira. Até à subida ao Marquês, ia muito fácil. A parte que custa nas pernas realmente é a parte final", realçou Isaac Nader, em declarações à agência Lusa.

O atleta do Benfica, que já detém marca de qualificação para Paris'2024, cortou a meta em 29.09 minutos e conquistou pela primeira vez a prova, depois do terceiro lugar em 2021, sucedendo a Miguel Marques (Sporting), que este ano foi terceiro colocado, com 29.27, um segundo atrás de Miguel Moreira (Benfica), que concluiu no segundo posto.

"O primeiro quilómetro é sempre rápido nesta prova. Ao terceiro, baixou um pouco, voltámos a aumentar no sexto e depois perdemos sempre um pouco na subida. Este ano, não subi tão lento e também desci mais rápido, mas passei a Solange ainda antes de chegarmos a metade da subida. Sabíamos que a Solange era a grande favorita nas mulheres e que corre na casa dos 34 minutos, o que aconteceu. Se corrêssemos em 29 minutos, daria para vencer", explicou, sobre o triunfo masculino na Guerra dos Sexos.