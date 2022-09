Isabel Silva: «As pessoas precisam de gatilho de motivação»

Isabel Silva é um dos rostos da Corrida Multicare Vitality e volta a ser uma das embaixadoras da iniciativa, tal como a atleta olímpica Patrícia Mamona, medalha de prata no triplo salto em Tóquio’2020.

Em conversa com Record, a apresentadora de televisão confessou ser "uma grande fã" da aplicação móvel do programa Multicare Vitality. "Espelha os princípios para uma vida com propósito, vitalidade e energia. É bastante prática e motivadora", diz, reconhecendo que, "às vezes, as pessoas precisam de um foco, de um gatilho de motivação. E pensam:'vou correr porque quero chegar ao fim da semana e saber que cumpri os objetivos'. A aplicação é como se fosse um treinador", justifica a comunicadora de 36 anos, que dá o seu próprio exemplo: "Amo praticar desporto e continuaria a praticar mesmo sem a aplicação. Mas também me motiva. Dá-me imenso gozo terminar a corrida, abrir a App e ver que tenho 200 pontos. Neste momento tenho mais de 3000 fidcoins para gastar. Há dias fui fazer compras a um dos parceiros apresentei um voucher e não paguei nada!"

Isabel Silva destaca a importância da prática do exercício físico a pensar no futuro. "Correr promove a sustentabilidade do 'Eu'. Cuidar hoje para não comprometer amanhã. Todos vamos morrer e estamos a envelhecer, mas temos de fazê-lo com saúde", vinca, admitindo ainda sentir-se "profundamente feliz por saber que esta corrida está associada a uma causa solidária".



Na primeira edição correu e... ganhou!



Isabel Silva volta a apadrinhar o evento e estará novamente em ação a correr, desta feita nos 10 km. Na primeira edição, acabou por vencer a prova feminina dos 5 km e espera que o sucesso se repita: "No ano passado estive lá e foi incrível. É uma energia brutal, sobretudo porque as pessoas vinham da pandemia e estavam desejosas de correr com outras pessoas. A corrida é isso mesmo, promover o espírito de camaradagem." Sobre a forma como se prepara para as provas, diz que isso não é o mais importante: "Se a pessoa souber que tem uma prova, vai alimentar-se e treinar bem. Não nasci para correr, nasci para estar bem, feliz e sentir-me saudável. O resto vem por acréscimo. Sinto-me profundamente bem a praticar atividade física. E isso tem um efeito poderoso na minha criatividade e produtividade. O Desporto dá-nos clarividência e desperta-nos. É uma ferramenta poderosa e ainda por cima... é grátis! "