Itália cancela participação na Taça da Europa de Lançamentos em Leiria

A Federação Italiana de Atletismo anunciou esta segunda-feira que a equipa nacional transalpina não vai marcar presença na Taça da Europa de Lançamentos agendada para os dias 21 e 22 deste mês, em Leiria, devido ao surto de coronavírus.





#atletica L'Italia rinuncia alla Coppa Europa di lanci di Leiria Scelta di civiltà e rispetto: gli azzurri non prenderanno parte all’evento in Portogallo il 21-22 marzo



Em comunicado divulgado no site oficial e nas redes sociais, os responsáveis justificam a decisão de não viajar para Portugal como "uma escolha de civilização e respeito, considerando a delicada situação de saúde" que se verifica em Itália, que é o país mais afetado depois da China, onde a epidemia de Covid-19 foi detetada, em dezembro, tendo já provocado mais de 3.800 mortos.Para tentar travar a epidemia em Itália o governo colocou cerca de 16 milhões de pessoas em quarentena no Norte do país, medida que afeta cidades como Milão, Veneza ou Parma.Refira-se que cerca de 110 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países e mais de 62 mil recuperaram.Portugal regista 30 casos confirmados de infeção, segundo o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado no domingo.