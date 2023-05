Jaydon Hibbert consegue ensaio de 17,87 metros no triplo salto aos 18 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O jamaicano Jaydon Hibbert, de 18 anos, conseguiu no sábado um ensaio de 17,87 metros, novo recorde do mundo de juniores e nova marca mundial do ano na disciplina, em Baton Rouge, Estados Unidos.

Naquela cidade do estado do Louisiana, o jovem jamaicano mostrou a razão pela qual é apontado como o futuro da disciplina, durante um 'meeting' universitário no qual 'pulverizou' o seu antigo recorde pessoal (17,54 m).

A nova marca é a melhor do ano a nível mundial, à frente dos 17,81 m de Hughs Fabrice Zango (Burkina Faso) e deixa-o como o 13.º melhor no 'triplo' da história.

Há muito apontado como o campeão do futuro, Hibbert está já de olho em juntar-se aos melhores, numa disciplina em que o português Pedro Pichardo é campeão europeu, mundial e olímpico.

O recorde do mundo está fixado nos 18,29 metros desde 1995, pelo britânico Jonathan Edwards.