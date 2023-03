Jessica Inchude: «Para mim, ficar em quarto lugar é uma grande vitória»

A portuguesa Jessica Inchude reconheceu esta sexta-feira como uma "grande vitória" o quarto lugar alcançado na final do lançamento do peso dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, na qual Auriol Dongmo se sagrou bicampeã.



Jessica Inchude, de 26 anos, estreou-se em Campeonatos da Europa com o quarto lugar, ao conseguir 18,33 metros, na sua quarta tentativa. "Sabe muito bem, é a minha melhor prestação num Europeu. Para mim, ficar em quarto lugar é uma grande vitória. Estive em terceiro algum tempo, ainda sonhei, mas a minha adversária passou-me. Mesmo assim, estou muito contente", assegurou Inchude, admitindo que, "se houvesse mais um lançamento, talvez conseguisse".

Inchude chegou a ocupar 'virtualmente' o segundo lugar, com os 18,33 da sua quarta tentativa, depois batidos pelos 18,83 da alemã Sara Gambeta, no quinto arremesso, e dos 18,42 da sueca Fanny Roos, no sexto, quando Dongmo já liderava com os 19,76 que lhe deram o triunfo e lhe conferiram a melhor marca europeia do ano. "É assim a vida. Para a próxima, vou lutar pelo pódio", rematou Inchude, que dedicou este resultado ao pai, aos irmãos, ao namorado, a quem a ajudou na caminhada, ao treinador e ao Sporting.