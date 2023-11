João Coelho afinal continua no Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Volte-face. Afinal João Coelho vai continuar no Sporting, depois de se ter inscrito como individual para a próxima temporada. O nosso jornal apurou que o atleta e o clube chegaram a acordo com a renovação de contrato.O recordista nacional dos 400 metros e já apurado para os Jogos Olímpicos de Paris'2024 tinha confessado que não tinha chegado a acordo com o Sporting para a continuidade em Alvalade.