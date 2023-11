João Coelho deixa o Sporting por falta de acordo para renovar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Coelho, recordista nacional dos 400 metros e da estafeta 4x400 metros, deixou o Sporting por falta de acordo, sem encontrar "a melhor maneira de as duas partes ficarem satisfeitas", disse esta quinta-feira o atleta à agência Lusa.

"A minha decisão acaba por ir ao encontro de uma conversa com o clube, que ainda pode estar a decorrer, em que não conseguimos achar a melhor maneira de ambos ficarem satisfeitos. Ninguém está chateado com ninguém, não houve nada de intervenientes ou algo de grave. Foi só uma decisão de acordos", explicou o velocista à Lusa.

Com a janela de transferências aberta até janeiro de 2024, o atleta, que neste momento correrá como individual na época 2023/24, poderá ainda assinar, seja com os leões ou "outra solução".

João Coelho, de 24 anos, fixou o recorde nacional dos 400 metros em 44,79 segundos quando venceu a medalha de ouro nos Jogos Mundiais Universitários de Chengdu, em agosto deste ano, e faz ainda parte da estafeta recordista nacional desta distância.

Assinou pelos verdes e brancos em 2022 e foi campeão nacional nos 200 e nos 400 metros em pista coberta, tendo ainda representado Portugal em Europeus e estreou-se este ano em Mundiais, em Budapeste, tendo falhado a qualificação para as meias-finais.

Natural de Vila Franca de Xira, João Coelho, múltiplas vezes campeão nacional e oitavo nos últimos Europeus de pista coberta, tem ainda marca de qualificação para Paris'2024, ainda que no atletismo as vagas só sejam confirmadas mais tarde, e não com apuramento direto mediante superar uma marca fixa.