João Coelho termina Meeting de Estocolmo em 4.º

João Coelho, em quarto nos 400 metros, e a estafeta feminina de 4x100 metros, vencedora de uma corrida com apenas dois quartetos em pista, foram este domingo os participantes portugueses no Meeting de Estocolmo, competição da Liga Diamante.

A chuva afetou a qualidade de todas as provas e a volta à pista não foi exceção, com o recordista luso a registar somente 45,66 segundos, a mais de segundo e meio do seu recorde nacional. O vencedor foi o sul-africano Zakithi Nene, em 45,30, à frente do nigeriano Emmanuel Bamidele (45,48) e do britânico Mathew Hudson-Smith (45,57).

O quarteto luso composto por Lorène Bazolo, Arialis Gandulla, Iris Silva e Rosalina Santos, que na sexta-feira competira em Lausana, voltou a estar em ação, para ganhar em 45,25, bem abaixo dos 44,27 feitos no recente Europeu de Seleções, na Polónia, atual recorde nacional.

A prova só teve mais um competidor, a Suécia, que não concluiu por erro na transmissão do testemunho.

Além da chuvada, a competição ressentiu-se da ausência dos atletas dos Estados Unidos, que preparam os seus campeonatos nacionais, no próximo fim de semana, que também valem como prova de seleção, de comparência obrigatória, para o Mundial Budapeste'2023.

Uma das provas mais afetadas pela chuva foi o salto com vara, onde competia a estrela local Armand Duplantis. Apesar da adversidade, Duplantis 'limpou' a 5,62, 5,82, 5,95 e 6,05 metros, mostrando sempre facilidade inesperada. Pouco desgastado e com o triunfo já assegurado, mandou que subissem a fasquia para 6,23 metros, o que era ataque para recorde do mundo. Duplantis desfez a corrida no primeiro salto, depois melhorou e no terceiro não ficou muito longe, mas o recorde teve de ficar para outro dia.