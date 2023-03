João Paulo Correia e a polémica entre Nélson Évora e Pichardo: «Bom senso tem de imperar»

O conflito entre Nélson Évora e Pichardo continua a dar que falar e a motivar reações. Desta feita, foi a vez de João Paulo Correia, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, abordar o tema, deixando uma mensagem forte e um apelo."Pedro Pichardo e Nélson Évora são dois grandes campeões, estão na galeria dos campeões. Todos festejamos conquistas, todos admiramos e festejamos as suas vitórias. Como em todas as crises, tem de imperar o bom-senso. Espero que impere e que este episódio não se torne a repetir. A nacionalização de atletas nunca levantou polémica, nunca levantou dúvidas, é um não assunto", disse, à entrada para a gala do jornal 'O Gaiense'.