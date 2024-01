João Vieira e Vitória Oliveira conquistam títulos nacionais de 10 km marcha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Vieira, do Sporting, e Vitória Oliveira, do Benfica, sagraram-se este domingo campeões nacionais de marcha na distância de 10 quilómetros, nos campeonatos disputados em Porto de Mós, no distrito de Leiria.

O marchador do Sporting somou o 65.º título da carreira, o primeiro de 10 quilómetros, já que foi a primeira vez que o campeonato se disputou em Portugal.

Em femininos, tratou-se da reedição de uma competição que não era organizada para atletas nacionais desde 1997. Neste regresso em Porto de Mós, o título foi conquistado por Vitória Oliveira.

O novo formato dos campeonatos nacionais de marcha atlética em estrada preparado pela Federação Portuguesa de Atletismo permitiu hoje não só a soma de pontos pelos atletas que procuram a qualificação para provas internacionais, como experimentar segmentos de 10 km, a pensar na nova competição de estafeta mista na distância de maratona que será disputada nos Jogos Olímpicos Paris2024.

Hoje, em Porto de Mós, João Vieira controlou sempre os acontecimentos, confirmando o favoritismo que reunia à partida.

Na segunda posição entre os homens terminou Rui Coelho, do Benfica, e Tiago Ramos, do Sporting, fechou o pódio.

No setor feminino, Vitória Oliveira também venceu facilmente, com larga vantagem sobre a polaca Agnieszka Ellward, segunda a cortar a meta, e Inês Mendes, do Benfica, que foi terceira.

Classificações:

Masculinos:

- 10 km:

Individual

1. João Vieira (Sporting), 41.19 minutos.

2. Rui Coelho (Benfica), 41.23.

3. Tiago Ramos (Sporting), 41.29.

Femininos:

- 10 km

1. Vitória Oliveira (Benfica), 44.39 minutos.

2. Agnieszka Ellward (individual), 46.34.

3. Inês Mendes (Benfica), 47.44.