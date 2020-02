Joshua Cheptegei estabelece novo recorde mundial dos 5000 metros

O atleta ugandês Joshua Cheptegei, campeão mundial dos 10.000 metros, estabeleceu este domingo no Mónaco um novo recorde mundial dos 5000 metros, com o tempo de 12:51, com o francês Jimmy Gressier, segundo, a bater o recorde europeu.

Sem necessidade de 'lebres', Joshua Cheptegei impôs um ritmo forte desde início e acabou por retirar 27 segundo à anterior melhor marca mundial, que tinha sido estabelecida pelo queniano Rhonex Kipruto (13:18), em 12 de janeiro, numa prova em Valência.

Em segundo terminou o francês Jimmy Gressier, com o tempo de 13:18 minutos, batendo o anterior recorde europeu da distância, que era do suíço Julien Wanders (13:29).

Os tempos nos 5 km estrada são reconhecidos pela World Athletics desde novembro de 2017.