Kara Goucher acusa Alberto Salazar de abusos sexuais: um dos episódios aconteceu em Lisboa

A antiga atleta norte-americana Kara Goucher, uma das mais prestigiadas da história do atletismo no país, confessou esta terça-feira, em entrevista à ABC News, ter sido a autora das acusações de abusos emocionais e sexuais que levaram à decisão de banir Alberto Salazar para sempre . A revelação foi feita numa entrevista que serviu para lançar o livro 'The Longest Race', onde a ex-atleta, agora com 44 anos, recorda o que passou no Oregon Project nas mãos do então técnico de referência Salazar."Era muito poderoso. Era uma lenda... Quanto mais me dava com ele, mais gostava dele, porque era uma pessoa de quem se gostava naturalmente. Dava massagens aos atletas, algo que nunca tinha visto antes. Mas pensava 'ele é tão dedicado, até dá massagens aos seus atletas'. Pensei apenas que era normal...", lembrou Goucher, antes de partilhar as duas memórias mais vivas desses momentos. Uma delas em Lisboa, em 2009."Estava num quarto de hotel, sozinha com o Alberto, em Rieti, em Itália. Ele estava a dar-me uma massagem pós-treino, pré-prova. E simplesmente pareceu-me errado. 'Ele não pode estar a tocar-me desta forma, estou a imaginar isto, ele é apenas um mau massagista...' Estava paralisada, sem saber o que dizer ou fazer. Senti que era só um erro... [Em Lisboa] Foi a mesma situação, onde senti que o dedo dele estava a ir para onde não devia. Estava tão inconfortável", recordou a atleta, que nesse ano de 2009 veio a Lisboa fazer a Meia Maratona da capital, onde venceu com um dos melhores tempos da sua carreira (1:08.30).Em comunicado enviado à ABC News, Salazar negou as acusações. "Nunca abusei sexualmente da Sra. Goucher e nunca o faria. A acusação é profundamente ofensiva, repugnante e contrária às minhas crenças fundamentais como marido, pai e católico".