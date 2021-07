Leandro Ramos volta a bater recorde nacional no dardo

Leandro Ramos voltou este sábado a bater o recorde nacional do lançamento do dardo, no I 'meeting' Dia Nacional do Dardo, em Castelo de Vide, fixando uma marca em 82,44 metros logo no primeiro ensaio da competição.

Foi a quinta vez na presente época que o atleta do Benfica ultrapassou a melhor marca a nível nacional na disciplina. Em fevereiro, obteve 78,44 metros, em abril, conseguiu 79,01 e 80,81, e em junho, atingiu os 81,32.

Durante o mês de julho, Leandro Ramos conquistou a medalha de prata no lançamento do dardo nos Campeonatos da Europa de Sub-23, em Tallinn, na Estónia.