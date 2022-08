Lesão afasta Mariana Machado dos Europeus de Munique

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

View this post on Instagram A post shared by Mariana (@mariana_machado_12)

Fora da lista de convocados de Portugal para os Europeus de atletismo de Munique, a bracarense Mariana Machado justificou a sua ausência nessa mesma convocatória devido a uma lesão sofrida nos Mundiais de Eugene, onde conseguiu uma nova melhor marca pessoal nos 5.000 metros."Após um excelente Campeonato do Mundo, infelizmente não vou poder marcar presença no Campeonato da Europa por motivos de lesão.É hora de recuperar e recarregar energias para a próxima época", escreveu a atleta do Sp. Braga nas redes sociais.Esses Mundiais de Eugene, recorde-se, ficaram marcados por alguma polémica por conta da viagem de regresso da atleta a Portugal, que motivou críticas por parte da treinadora Sameiro Araújo . Em causa o facto da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) ter negado vários pedidos, segundo apontou a treinadora da atleta.