Liga Diamante: Évora e Pichardo desiludem na Bélgica

Classificação Classificação

- 17,37 para Taylor, que vence assim a prova com 17,85 metros.- Nulo também para Will Claye e Christian Taylor será assim o vencedor.- 16,96 para Donald Scott, abaixo da sua melhor marca de hoje. Já Craddock faz nulo.- Segue-se a sexta e última série de saltos. Os portugueses serão os primeiros a saltar.- 17,66 para Taylor, a sua segunda melhor marca de hoje. Fecha-se a quinta série de saltos.- Will Claye salta 17,17 e mantém-se no segundo posto.- Omar Craddock também salta 16,85 e não consegue melhorar a sua marca.- Copello desiste e Donald Scott salta 16,85 metros.- Segue-se a quinta série de saltos.- Claye faz 17,21 metros e Taylor 17,38. Continuam assim, respetivamente, no segundo e primeiro lugares.- Craddock abdica do quarto salto- Copello faz salto nulo e Scott fica pelos 16,53 metros.- Arranca a quarta série de saltos.- Taylor salta 17,20 metros e Claye faz 16,88 a fechar a terceira série.- Donald Scott também com um salto nulo, tal como Craddock logo a seguir.- Alexis Copello faz nulo.- Vai começar a terceira série de saltos.- Claye finaliza a segunda série com 17,22 e salta para o segundo lugar.- Christian Taylor salta 17,85 metros.- Craddock faz 17,12, abaixo da primeira tentativa.- Scott salta 17,14 metros.- Copello melhora para 17,02 metros.- Arranca a segunda série.- Will Claye consegue 17,06 e fecha a primeira série de saltos.- Liderança para Christian Taylor, com 17,30 metros.- Nulo para Donald Scott. Já o compatriota Craddock consegue 17,17.- Salta Copello e faz 16,77.- Começa a final!- Pichardo, recordista de Portugal com 17,95 metros, vai medir forças com Claye (líder mundial com 18,14 metros) e Taylor (17,82 metros). Por seu lado, Évora tem como objetivo melhorar os 17,13 metros conseguidos no Meeting do Mónaco, em julho.- Atletas em prova:Alexis Copello, AzerbaijãoDonald Scott, EUAOmar Craddock, EUAChristian Taylor, EUAWill Claye, EUAHughes Fabrice Zango, Burkina Faso (desistiu)- Esta sexta-feira os portugueses Pedro Pablo Pichardo e Nelson Évora participam na final do triplo salto da Liga Diamante, na Bélgica. Siga a prova ao minuto aqui, no