Liliana Cá foi terceira no lançamento do disco em Berlim

A portuguesa Liliana Cá classificou-se esta sexta-feira no terceiro lugar no lançamento do disco em pista coberta do meeting ISTAF, em Berlim, com a marca de 60,51 metros.



A lançadora lusa, recordista nacional da prova, ficou, na Mercedes-Benz Arena, atrás de duas atletas alemãs, Shanice Craft, vencedora com 65,23, e Kristin Pudenz, segunda com 63,23.

O lançameFederaçdão Portuguesa de Atletismonto do disco em pista coberta é uma prova que não faz parte do calendário oficial e raramente é disputado a alto nível.