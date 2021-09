Liliana Cá quinta na grande final da Diamond League

A lançadora portuguesa Liliana Cá foi esta quinta-feira a quinta colocada na grande final do lançamento do disco da Diamond League, num concurso que acabou por consagrar uma das campeãs de Tóquio, a norte-americana Valarie Allman, que com 69,20 metros venceu, derrotando a croata Sandra Perkovic (67,22) e as cubanas Yaime Perez, bronze nos Jogos Olímpicos (64,83) e Denia Caballero (62,21).

A recordista nacional esteve muito regular, com três registos para lá dos 60 metros e outros tantos nulos. Nos lançamentos que marcou, conseguiu 61,92 como melhor, além de 60,64 e 60,55.





Além desta prova, em corrida que não fazia parte do programa oficial da final da Liga Diamante, Cátia Azevedo foi terceira nos 400 metros, em 52,42 segundos, atrás da norueguesa Amalie Iuel (51,64) e da alemã Corinna Schwab (51,69). Na corrida da Liga Diamante, a vencedora foi a norte-americana Quanara Hayes (49,88), com a dominicana Marileidy Paulino a ficar em segundo (49,96) e Sada Williams, dos Barbados, a ser terceira (50,24).Recorde-se que Pedro Pichardo foi o grande vencedor do triplo salto masculino , num concurso em que Tiago Pereira foi quinto, ao passo que Patrícia Mamona acabou em quarto na decisão feminina