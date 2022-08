Liliana Cá resignada com quinto lugar no disco nos Europeus: «Já sabia que a final ia ser um pouco difícil»

A lançadora do disco portuguesa Liliana Cá mostrou-se esta terça-feira resignada com o quinto posto alcançado na final dos Europeus multidesportos de Munique, na Alemanha.



"Eu já sabia que a final ia ser um pouco difícil. Se formos a ver, as que ficaram à minha frente têm melhor marca pessoal do que eu. Mas, como digo, venho sempre para lutar, e seja o que Deus quiser. Hoje, tentei, não consegui, agora é trabalhar para o próximo ano", disse no final a lançadora lusa.

Liliana Cá, quinta classificada em Tóquio2020 e sexta nos recentes mundiais de Eugene, nos Estados Unidos, há um mês, admitiu ter "muita vontade de lançar longe", quando acabou por anular dois lançamentos ao atira o disco contra as proteções laterais.

Apesar de falhar as medalhas, Liliana Cá sente ter evoluído: "Agora já me sinto lá em cima e sinto que tenho de trabalhar um pouco mais essa fase da pressão de querer lançar longe. Mas eu estive bastante controlada e acho que me saí bastante bem". "Estava à espera de fazer mais e melhor, só que nem todos os dias são dias, e hoje foi se calhar um desses dias, tentei fazer o meu melhor e não deu. Às vezes queremos tanto, que acabamos por não pensar e não querer passar pelos pontos que devemos passar, a vontade é tanta que acabamos por esquecer, mas é trabalhar para o próximo ano. Saio satisfeita", finalizou.

Satisfeita com o seu desempenho estava também Irina Rodrigues, que conciliou a época desportiva com o quinto ano de medicina: "Foi um desempenho positivo, tendo em conta todo o meu ano difícil de estar a estudar medicina e de estar a preparar os campeonatos do mundo e da Europa sozinha. O meu treinador vive nos Açores e estou muito orgulhosa deste 11.º lugar, acho que foi mesmo foi muito bom para mim". "Não teria mudado nada: fiz o quinto ano de medicina, que era o que eu queira, estive nos campeonatos do mundo, que era o que eu queria, estive na final dos europeus, que também era algo que eu queria", disse Irina Rodrigues, acrescentando em relação ao seu futuro próximo: "Ser médica é o meu principal objetivo e, se possível, estar nos campeonatos do mundo, que vão ser em Budapeste no próximo ano".

O título foi para a croata Sandra Perkovic, que, com um lançamento de 67,05 metros, se sagrou pela sexta vez consecutiva campeã europeia, batendo as alemãs Kristin Pudenz, medalha de prata, por oito centímetros (67,87) e Caudine Vita, medalha de bronze, com 65,20.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa tem uma medalha de ouro, através do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista, e uma de prata, de Auriol Dongmo no lançamento do peso.