Lolo Jones e a virgindade aos 37 anos: «O sexo ajuda as atletas e eu corro em desvantagem»

A olímpica norte-americana Lolo Jones admitiu numa reportagem com o ator Kevin Heart, no programa 'Cold as Balls', que o facto de ter confessado a sua virgindade - em 2012 - "arruinou" por completo os seus encontros amorosos. A velocista de 37 anos, também atleta de bobsleigh, reconhece que ter feito essa confissão "foi um erro".





"'Matou' os meus encontros amorosos. Sem hipótese. Antes ia 'pé ante pé' e pensava 'será uma boa altura para lhe contar? Espero até ele conhecer melhor a minha personalidade? Ou largo já a bomba?'", confessou a atleta.Jones, que competiu nos Jogos Olímpicos de 2008 (Pequim) e 2012 (Londres), e nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 (Sochi), conta manter a virgindade até ao casamento. "Percebam que tem sido uma viagem difícil. Manter-me virgem até ao casamento é a coisa mais difícil que já fiz na minha vida, mais difícil do que treinar para uns Jogos Olímpicos ou formar-me na universidade."A atleta - que se prepara para ir aos Jogos de Tóquio, este ano - reconheceu na conversa com Kevin Heart que o facto de ser virgem a deixa em "desvantagem" na competição. "Ter relações sexuais ajuda as atletas, eu corro em desvantagem."