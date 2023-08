Mariana Machado conquista ouro nas Universíadas

Mariana Machado conquistou este sábado, em Chengdu, na China, a medalha de ouro na prova dos 5000 metros nos Jogos Mundiais Universitários.A fundista do Sporting de Braga fez uma corrida memorável. Uma prova que começou mais lenta, foi aumentando de ritmo progressivamente e foi, seletivamente, deixando na frente as candidatas às medalhas no grupo frente. Entre elas, a portuguesa. Mariana Machado começou a desenhar o seu destino perto dos 11 minutos de prova, quando veio para a frente da corrida aumentar o ritmo e começar a "esfrangalhar" o pelotão, que foi diminuindo de unidades até faltarem 800 metros. De novo na frente, Mariana Machado foi aumentando o ritmo e à entrada da última volta só resistiam a chinesa Yuyu Xia e a japonesa Risa Yamazaki.A 300 metros do fim, a chinesa atacou, tentando chegar à liderança, deixaram para trás a japonesa, mas Mariana Machado respondeu muito bem e à entrada da reta da meta, um pouco antes, ainda conseguiu "meter outra velocidade" e deixou a chinesa para trás.No final, Mariana Machado cortou a meta em 16m02s58, deixando Xia no segundo lugar (16.04,00) e Yamazaki em terceiro (16.08,86)."Esta foi uma prova que me correu muito bem. Sei que estou em boa forma e sabia que tinha de ser paciente. O ritmo inicialmente não foi muito alto, ao contrário da temperatura e humidade, que estavam elevadas. Como me sentia confortável decidi atacar a quatro voltas do fim. Ainda houve outra atleta que manteve um ritmo mais elevado e eu poupei-me para o final. Nos últimos 400 metros vim para a frente", disse, sem receio mesmo no ataque da chinesa, "que era uma das favoritas, tinha vencido os 10 000 metros, mas eu dei tudo nos últimos 100 metros para não deixar fugir a medalha de ouro das minhas mãos e estou muito orgulhosa do meu desempenho".Esta é a sétima medalha para Portugal nas Universíadas, juntando-se a João Coelho, ouro nos 400m (atletismo), Gabriel Lopes, ouro nos 200m estilos (natação), Camila Rebelo, duas pratas nos 100m e 200m costas (natação), Eliana Bandeira, prata no lançamento do peso (atletismo), e Décio Andrade, prata no lançamento do martelo (atletismo).