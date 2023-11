Mariana Machado: «Optei por uma estratégia completamente diferente da minha zona de conforto»

Pela terceira vez consecutiva, Mariana Machado conquistou o título de campeã nacional de corta mato e, já de olhos no futuro, definiu como "objetivo" conseguir "bater o recorde de vitórias na competição", mas apontou também a metas internacionais."Os maiores objetivos para esta época são claramente os Campeonatos da Europa de seniores e participar nos Jogos Olímpicos, que é o maior sonho de qualquer atleta. É para isso que vou trabalhar este ano", apontou.Também por isso, a tricampeã nacional estava "muito satisfeita com o resultado", uma vez que não fez "uma preparação focada no corta-mato". "Pela primeira vez, optei por uma estratégia completamente diferente da minha zona de conforto. Conseguimos manter um ritmo forte e, ainda assim, chegar à [volta] final com quatro das principais atletas na frente. A queniana tentou atacar, mas ainda me encontrava bem e tive forças para aguentar o ritmo", explicou.Sobre o título coletivo do Sporting de Braga, que repete a conquista de 2022, Mariana Machado afirmou tratar-se da prova de que o clube minhoto veio "para ficar" nesta luta. "No ano passado conseguimos surpreender, mas este ano mostrámos que estamos aqui para continuar a manter o Sporting de Braga no lugar mais alto do pódio, no lugar que sempre lhe pertenceu, e vamos continuar a trabalhar para isso", concluiu.A atleta bracarense, de 23 anos, superou no historial a mãe Albertina Machado, que tem dois títulos, impondo-se nos cerca de oito quilómetros do percurso a Neide Dias (Sporting), segunda portuguesa a 12, e Ana Ferreira (Sporting), que encerrou o pódio nacional, a 32.