Meia Maratona de Lisboa adiada devido ao coronavírus

A 30.ª edição da Meia Maratona de Lisboa, inicialmente agendada para dia 22 de março, foi esta terça-feira adiada devido ao coronavírus, confirmou Record. A prova foi reagendada para 6 de setembro.





"O adiamento da prova é determinado por um caso de força maior (o risco de propagação do COVID-19) e resulta de uma decisão das entidades públicas com competência para o efeito, à qual a organização é totalmente alheia. Estamos certos de que, com otimismo e com a compreensão dos participantes, das entidades públicas envolvidas e dos patrocinadores e parceiros, estamos apenas a adiar a festa e que a 6 de Setembro de 2020 estaremos juntos a comemorar o 30.º aniversário da Meia Maratona de Lisboa", pode ler-se no comunicado emitido esta manhã.Na base da decisão está a decisão governamental de segunda-feira à noite, na qual o Ministério da Saúde determinou a proibição da realização de eventos ao ar livre com mais de cinco mil participantes, algo que obrigou o Maratona Clube de Portugal a, juntamente com as entidades competentes e apoiado pelos respetivos parceiros, assumir esta via.Recorde-se que a Meia Maratona de Lisboa, que este ano celebra a sua 30.ª edição, estava agendada para o próximo dia 22, com a presença prevista de mais de 30 mil corredores nesse mesmo programa, no qual entra também uma prova de 10 quilómetros.Ao queapurou, não serão abertas novas inscrições para a prova, transitando a lista de inscritos atual para a corrida de setembro. Ainda assim, nos próximos dias a organização da prova irá notificar os corredores desta questão.