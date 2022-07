Michael Johnson questionou tempos dos 100m barreiras e até foi acusado de... racismo

I don’t believe 100h times are correct. World record broken by .08! 12 PBs set. 5 National records set. And Cindy Sember quote after her PB/NR “I throughly I was running slow!” All athletes looked shocked. — Michael Johnson (@MJGold) July 25, 2022

As a commentator my job is to comment. In questioning the times of 28 athletes (not 1 athlete) by wondering if the timing system malfunctioned, I was attacked, accused of racism, and of questioning the talent of an athlete I respect and predicted to win. Unacceptable. I move on. — Michael Johnson (@MJGold) July 25, 2022

Escolha das sapatilhas deu que falar

A nigeriana Tobi Amusan surpreendeu o Mundo não só pelo ouro conquistado nos 100 metros barreiras no último dia dos Mundiais de Eugene, mas essencialmente pelo facto de, para o conseguir, ter arrasado autenticamente a melhor marca mundial da história. A nigeriana, que chegara a Eugene com 12.40 segundos de melhor registo, 'cravou' o cronómetro nos 12.12, retirando 8 centésimos à anterior marca (de Kendra Harrison), e deixou todos boquiabertos. E alguns até a duvidar que os cronómetros estivessem a funcionar bem.Foi o caso do lendário Michael Johnson, um dos mais ganhadores da história da velocidade, que nas redes sociais rapidamente se apressou a questionar a veracidade das marcas. "Não acredito que os tempos dos 100 metros barreiras estejam corretos. Um recorde do Mundo batido por 8 centésimos. 12 recordes pessoais, cinco recordes nacionais. E a Cindy Sember disse depois da prova, que foi recorde pessoal e nacional 'pensei até que estava a correr lento'. Todas as atletas pareceram um pouco chocadas", escreveu o norte-americano, atualmente comentador de atletismo na BBC.Ora, aquele comentário gerou uma incrível onda de comentários, muitos deles a acusar Johnson de tudo... até de racismo para com Amusan. Algo que levou o norte-americano a defender-se posteriormente. "Como comentador o meu trabalho é comentar. Ao questionar os tempos de 28 atletas (e não apenas de uma), por supor que o sistema de cronometragem estaria errado, fui atacado, acusado de racismo e de questionar o talento de uma atleta que respeito e até apostei que ia ganhar. Inaceitável. Mas sigo em frente", escreveu o antigo velocista, que no seu palmarés conta com quatro ouros olímpicos, um nos 200m, dois nos 400m e um nos 4x400, e ainda oito mundiais, também todas de ouro.Se o registo de Amusan foi capaz de deixar todos boquiabertos, o facto de o ter conseguido com umas sapatilhas que não são para provas de velocidade deixará os mais atentos à modalidade ainda mais impressionados. A revelação foi feita pela própria nigeriana e justifica-se por uma lesão que a fez tentar um modelo alternativo da Adidas, visto que as sapatilhas específicas a deixavam confortável. A escolha foi para as Adidas Adizero Avanti, um modelo destinado a provas mais longas de pista, dos 5000 aos 10000 metros, e que, mesmo assim, obedece às regras de ter uma meia-sola com 20mm ou menos."O meu melhor não se faz com sapatilhas de 'bicos' [de velocidade]. Tive um problema no pé no início da época, que me atrasou um pouco. Falei com a Adidas e perguntei se poderia ter umas sapatilhas de pista com uma sola mais confortável. Recomendaram-me muitas coisas e senti-me confortável com estas. Desde então tenho-as usado para tudo", explicou ao 'The Guardian' a nigeriana, que para lá do recorde dos 12.12 ainda conseguiu correr em 12.06 na final, mas esse registo não é válido para recorde mundial por ter tido vento favorável superior ao permitido.