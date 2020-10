Miller-Uibo critica World Athletics por deixar cair processo a Eid Naser

A bahamiana Shaunae Miller-Uibo, campeã olímpica dos 400 metros, criticou esta quarta-feira abertamente a World Athletics por esta ter deixado cair as acusações por violação das regras sobre doping contra a bareinita Salwa Eid Naser, campeã mundial.

A Unidade de Integridade do Atletismo (AIU), organismo criado em 2017 pela World Athletics, que tem como missão a luta contra o doping, anunciou na terça-feira que desistia do processo contra Salwa Eid Naser, suspensa preventivamente desde junho por não ter cumprido com as obrigações de localização.

Uma das quatro faltas de que é acusada foi anulada pelo tribunal disciplinar e as outras três prolongam-se por mais de um ano, pelo que a atleta do Barém já não pode ser sancionada.

Salwa Eid Naser, de apenas 22 anos, tornou-se campeã do mundo em outubro do ano passado, em Doha, à frente de Shaunae Miller-Uibo, fazendo a volta à pista mais rápida de sempre, em 48,14 segundos.

Nessa altura, já tinha falhado a informação da sua localização, para eventuais testes inopinados, por três vezes - entre janeiro e abril de 2019 e poderia ser suspensa por dois anos e ver os seus resultados anulados. No entanto, o tribunal disciplinar decidiu anular a terceira dessas faltas.

"Porque não foi a atleta suspensa provisoriamente mais cedo? Porque, neste processo, a atleta só foi suspensa um ano e dois meses depois?", interroga-se Shaunae Miller-Uibo, em texto que publicou na sua conta do Instagram, acrescentando: "Para mim, a World Athletics e a AIU foram apanhadas 'com a mão na massa' no que se refere a este dossier."

A duas vezes medalhada de prata em Mundiais apelou anida a uma tomada de posição do presidente da federação internacional, o britânico Sebastian Coe.

O tom muito crítico da bahamiana prossegue: "Esta federação (World Athletics) tem-nos mostrado por várias vezes que não faz o seu melhor para proteger os seus atletas e manter este desporto limpo. Temos de nos assegurar que nós os atletas não competimos contra uma administração cujo único objetivo é que os atletas corram mais rápido, saltem mais alto e lancem mais longe, a qualquer custo."