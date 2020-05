Morreu Bobby Joe Morrow, tricampeão olímpico em Melbourne'1956

O antigo velocista norte-americano Bobby Joe Morrow, campeão olímpico nos 100, 200 e 4x100 metros nos Jogos Melbourne1956, morreu no sábado aos 84 anos, de causas naturais, na sua residência em San Benito, no Texas, anunciou a família.

A morte de Bobby Joe Morrow motivou reações de diversas figuras e organizações, entre as quais da World Athletics, que recordou os 11 ouros mundiais e três olímpicos conquistados pelo atleta e o compara a nomes como Jesse Owens, Carl Lewis e Usain Bolt.

Nascido em Harlingen, em 1935, Bobby Joe Morrow cresceu em San Benito, onde começou a praticar futebol americano, passando depois para o atletismo, modalidade na qual captou as atenções de várias universidades, acabando por optar pela de Abilene Christian, no Texas.

Nos Jogos Olímpicos Melbroune1956 tornou-se no segundo atleta a conquistar ouro nos 100, 200 e 4x100 metros, depois do compatriota Jesse Owens, que nos Jogos Berlim1936 também se sagrou campeão olímpico do salto em comprimento.

Retirou-se do atletismo em 1958, depois de vários títulos e recordes, mas em 1960 decidiu tentar a qualificação para os Jogos Olímpicos Roma1960.

Uma lesão muscular acabou por o impedir de participar nas provas de apuramento, e apesar de estar como reserva, acabou por não participar na competição.

Desiludido com a decisão, chegou a partilhar a frustração com o então presidente John Kennedy e com o Senado.

Bobby Joe Morrow regressou à sua terra natal, onde o estádio de futebol americano foi batizado com o seu nome.