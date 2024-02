Morreu Kelvin Kiptum, recordista mundial da maratona

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O recordista mundial da maratona, o queniano Kelvin Kiptum, morreu este domingo num acidente de viação ocorrido no seu país, perto de Kaptagat, ao longo da estrada de Elgeyo Marakwet-Ravine.No acidente, em carro conduzido por Kiptum, também faleceu o seu técnico, o ruandês Garvais Hakizaman.O fundista, de 24 anos, detinha carreira promissora, ao ser o primeiro maratonista a baixar as 2 horas e 1 minuto, com 2:00.35 h, na vitória da Maratona de Chicago, em outubro de 2023.Kiptum era candidato à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris’24.