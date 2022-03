Mundiais: Abdel Larrinaga nas meias-finais dos 60 metros barreiras

O português Abdel Larrinaga qualificou-se este domingo para as semifinais dos 60 metros barreiras dos campeonatos do mundo de atletismo em pista coberta, em Belgrado, ao concluir a sua série em 7,69 segundos.

O barreirista luso ficou a dois centésimos de segundo do seu recorde pessoal (7,67) na quinta série das eliminatórias, que terminou no quarto lugar, atrás do norte-americano Grand Holloway (7,40), do britânico Andrew Pozzi (7,60) e do japonês Shusei Nomoto (7,66), todos apurados diretamente.

Larrinaga alcançou o 18.º tempo nas eliminatórias e foi o segundo dos seis repescados para as semifinais, marcadas para as 17:05 locais (16:05 em Lisboa), sendo apenas batido pelo espanhol Asier Martínez (7,67).

A final dos 60 metros barreiras encerra o programa de provas individuais dos Mundiais 'indoor', às 19:25 (18:25), antecedendo as estafetas 4x400 metros masculinas e femininas.