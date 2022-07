Mundiais: Cátia Azevedo 19.ª nas meias-finais dos 400 metros

A portuguesa Cátia Azevedo foi esta madrugada a 19.ª mais rápida no conjunto das três séries das meias-finais dos 400 metros nos Campeonatos do Mundo de Eugene, nos Estados Unidos, ficando desta forma fora do apuramento para a final da prova.Com 51.79 segundos, a atleta lusa de 28 anos acabou por não conseguir melhorar o registo das eliminatórias, onde tinha feito 51.55 segundos, e ficou no 7.º posto na sua série, apenas à frente da brasileira Tabata Vitorino.Para a final avançam as grandes favoritas, como Shaunae Miller-Uibo (49.55) e Marileidy Paulino (49.98) a serem as mais velozes. A final está marcada para a sessão da tarde de sexta-feira, pelas 19:15 locais (3:15 de Lisboa).