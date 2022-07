Mundiais: Cátia Azevedo avança para as meias-finais nos 400 metros

Cátia Azevedo assegurou este domingo o apuramento para as meias-finais dos 400 metros dos Mundiais de atletismo, ao ser uma das seis atletas repescadas da ronda de qualificação realizada esta manhã no Hayward Field, em Eugene.A portuguesa, de 28 anos, foi quinta na sua série (a segunda), com 51.55 segundos, e falhou o apuramento direto, mas acabou por ser uma das mais velozes entre aquelas que ficaram fora dos três primeiros lugares de cada série.A atleta do Sporting avança com 15.ª melhor marca nestas eliminatórias e vai discutir na quarta-feira o acesso à final.