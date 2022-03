Mundiais: Larrinaga aponta ao recorde nacional nas meias-finais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Abdel Larrinaga aponta este domingo ao recorde nacional dos 60 metros barreiras na semifinal dos Mundiais de atletismo em pista coberta, depois de ter sido repescado nas eliminatórias em Belgrado.

Larrinaga correu a eliminatória em 7,69 segundos, a dois centésimos do seu recorde pessoal e a três do recorde nacional, pertencente a Rasul Dabo e a João Almeida.

"Abdel na semifinal consegue fazer um pouco melhor. Não há desculpas, não há nada. Vamos à semifinal e tentar ir à final. Vamos correr com eles e ver se conseguimos o recorde de Portugal", referiu.

O português assume que o trabalho que tem feito com o seu treinador "tem sido um pouco fatigante" e que já fez bastantes provas este ano.

"Às vezes não nos sentimos nestas competições no máximo. Esta época já fiz dois heptatlos e esta é a minha 11.ª prova de barreiras. Queria muito estar no Mundial", referiu.

As semifinais dos 60 metros barreiras correm-se às 17:05 locais (16:05 em Lisboa), com a final marcada para as 19:25.