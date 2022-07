Mundiais: Liliana Cá sexta na final do lançamento do disco

A portuguesa Liliana Cá foi esta madrugada sexta colocada na final do lançamento do disco dos Mundiais de atletismo que decorrem em Eugene, ao fazer 63,99 metros, a sua melhor marca da temporada - o anterior registo era de 63,62, feitos nos Jogos do Mediterrâneo, em Oran.Com este sexto posto, a lançadora portuguesa de 35 anos, 5.ª em Tóquio'2020, consegue igualar o melhor campanha lusa de sempre no disco em Mundiais, ao fazer idêntica posição à que Teresa Machado fez em Atenas'1997. A melhor marca de Liliana Cá surgiu na quarta tentativa, depois de ter feito logo ao segundo ensaio a então melhor marca da temporada, em 63,64. Pelo meio fez dois nulos e ainda duas marcas menos fortes.Quanto ao título, foi com enorme surpresa para a chinesa Bin Feng, com 69,12 metros que são um recorde pessoal. A atleta asiática deixou a croata Sandra Perkovic a mais de meio metro (68.45), ao passo que a grande favorita, a norte-americana Valarie Allman - campeã olímpica de Tóquio'2020 -, não foi além da terceira posição, com 68.30.